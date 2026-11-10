У David Jones обговорювали реструктуризацію до зовнішнього управління — The Guardian

В Австралії адміністратори мережі універмагів David Jones повідомили, що адвокати її власників із Anchorage Capital залучили McGrathNicol для аналізу частини фінансової інформації компанії ще у квітні 2026 року. Як повідомляє The Guardian, у липні представники David Jones, її найбільшого кредитора Hilco та McGrathNicol обговорювали фінансові показники групи й можливу реструктуризацію.

Переговори про реструктуризацію

За даними McGrathNicol, у липневій зустрічі брали участь директор групи David Jones Саймон Вудгаус і представники Hilco. Учасники також розглядали створення робочої групи для регулярного обговорення ситуації. Водночас адміністратори заявили, що Вудгаус залишив зустріч під час обговорення можливої реструктуризації, а робочу групу так і не створили.

McGrathNicol повідомила, що наступне обговорення складного фінансового становища David Jones відбулося 22 жовтня. Тоді Вудгаус попросив допомогти спланувати можливий перехід до добровільного зовнішнього управління. Протягом наступних двох тижнів він та інші представники компанії провели ще п’ять зустрічей із фахівцями McGrathNicol.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кредитори та фінансування

За день до оголошення про зовнішнє управління David Jones Group авансом сплатила McGrathNicol $1 млн на проведення процедури. Адміністратори також повідомили кредиторам, що очікують отримати ще від $3 млн до $4 млн фінансування.

Перше засідання кредиторів призначили на 17 листопада. До кредиторів належать, зокрема, постачальники, працівники та орендодавці. За оцінкою адміністраторів, незабезпечені кредитори можуть зазнати значних втрат; серед найбільш уразливих також є постачальники з неоплаченими товарами та покупці з невикористаними подарунковими сертифікатами.

McGrathNicol планує просити відтермінувати друге засідання кредиторів, яке зазвичай відбувається приблизно через шість тижнів, ще на три місяці — до початку квітня 2027 року. Це має дати більше часу для продажу бізнесу або залучення додаткових коштів. У листі адміністратора не уточнюється, як довго David Jones була неплатоспроможною. FTI Consulting, яка керує щоденною роботою компанії під час процедури, 9 листопада заявила, що David Jones продовжує працювати.

Читай нас у