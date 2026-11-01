У Дейр-ель-Балаху вбили двох поліцейських ХАМАС — Asharq Al-Awsat

У Дейр-ель-Балаху в центральній частині Сектору Гази озброєні люди вбили двох поліцейських, пов’язаних з адміністрацією ХАМАС, та поранили ще кількох під час операції із затримання розшукуваного. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, нападники після стрілянини втекли.

Втеча до районів угруповань

За даними польових джерел видання, протягом кількох годин після інциденту стало відомо, що нападники попрямували до районів на схід від Дейр-ель-Балаха, де діють озброєні групи. Джерела стверджують, що такі райони, переважно розташовані на територіях під ізраїльським військовим контролем, які становлять приблизно 70% анклаву, стали прихистком для людей, яких розшукують за кримінальні правопорушення.

Під час інциденту 26 жовтня поліцейські намагалися влаштувати засідку на розшукуваного, однак той відкрив вогонь. До стрілянини долучилися інші озброєні люди. Міністерство внутрішніх справ, підконтрольне ХАМАС, заявило, що розшукує причетних і продовжує заходи для підтримання безпеки в Секторі Гази.

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За інформацією джерел, деякі учасники нападу наступного дня повернулися до районів, контрольованих ХАМАС, забарикадувалися в будинку та зібрали озброєних родичів. Посередники намагалися переконати розшукуваних здатися, але домовленості не досягли. Родини загиблих поліцейських вимагали якнайшвидшого покарання винних.

Атаки на поліцію та цивільних

Видання також повідомляє, що в неділю ізраїльський безпілотник атакував поліцейських на південь від Аль-Мавасі в Хан-Юнісі. За даними Міністерства внутрішніх справ Гази, загинули п’ятеро поліцейських, серед них підполковник Мохаммед аль-Джамаль і майор Бассам Мікдад, ще шестеро людей, включно з цивільними, зазнали поранень.

Окремо внаслідок авіаудару в районі Аль-Рімаль на заході міста Газа, за даними Asharq Al-Awsat, загинули троє палестинців, зокрема чоловік і його дитина. Міністерство охорони здоров’я анклаву заявило, що від початку перемир’я у жовтні 2025 року в Секторі Гази загинули понад 1585 палестинців, а понад 5700 були поранені.

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