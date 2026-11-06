У Делі почав діяти зимовий план проти забруднення повітря — BBC News

У Делі, столиці Індії, почав діяти зимовий план боротьби із забрудненням повітря. Він триватиме з 1 листопада до 28 лютого — у період сезонного погіршення якості повітря. План передбачає обмеження для старих автомобілів із високими викидами, зареєстрованих поза межами міста, а також заборону продавати пальне транспортним засобам без сертифіката відповідності нормам викидів. Про це повідомляє BBC News.

Обмеження для транспорту й будівництва

У Делі тимчасово заборонили знесення будівель і зовнішні будівельні роботи, які створюють пил. Влада також попросила офіси дозволити половині працівників працювати дистанційно, запровадила різний час початку роботи для державних службовців і вдвічі підвищила плату за паркування. Серед інших заявлених заходів — посилення моніторингу та контролю за забрудненням, розвиток громадського й електричного транспорту.

Паралельно діє другий етап Градуйованого плану реагування, який координує федеральна Комісія з управління якістю повітря. Він обмежує використання дизельних генераторів, а також спалювання вугілля й дров.

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Смог повертається щозими

Попри нові обмеження, над Делі вже висить сірий смог із відчутним запахом диму. Жителі скаржаться на подразнення очей, кашель і утруднене дихання. Взимку зниження температури та слабший вітер утримують забруднювачі біля поверхні землі. Ситуацію погіршують викиди транспорту й промисловості, будівельний пил, спалювання рослинних решток у сусідніх штатах та феєрверки під час свят.

Експерти наголошують, що ефективність плану залежатиме від його виконання, а боротьба зі смогом потребує довгострокових цілей для енергетики, промисловості й транспорту. Узимку станції моніторингу в Делі часто фіксують індекс якості повітря понад 300, що в Індії класифікують як «дуже поганий». Концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 в сезон забруднення нерідко більш ніж у 25 разів перевищує рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я добовий рівень.

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