У Делі подвоїли плату за паркування через зимовий смог — Channel NewsAsia

Влада Делі в Індії посилила заходи проти забруднення повітря через зимовий смог. Від 1 листопада в місті подвоїли плату за паркування автомобілів і запровадили механізми віддаленої роботи для державних установ та офісів приватного сектору, щоб зменшити транспортні викиди, повідомляє Channel NewsAsia.

Обмеження для транспорту й будівництва

До столиці також заборонили в’їзд транспортним засобам, які не відповідають установленим нормам викидів. Негайно набрала чинності заборона на демонтажні та зовнішні будівельні роботи, що утворюють пил.

Офіс головної міністерки Делі Рекхи Гупти повідомив, що зимовий план дій передбачає суворіший контроль за забрудненням, посилене виконання обмежень і цілодобовий моніторинг. Протягом попереднього місяця міська влада вже заборонила спалювати сміття та обмежила роботу продовольчих яток, що використовують вугілля або дрова.

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Основні джерела забруднення

Щороку з листопада до січня Делі накриває смог, оскільки нижчі температури утримують забруднювальні речовини близько до поверхні. Серед головних джерел називають автомобільні викиди, вугільні електростанції, промисловість, будівельний пил і спалювання рослинних решток у сусідніх штатах.

За даними Міністерства довкілля Індії, транспорт дає близько 23% зимового забруднення Делі, а спалювання біомаси, зокрема стерні на полях, — 20%. На промисловість, включно з вугільними електростанціями, припадає приблизно 9%.

1 листопада концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 становила 201 мікрограм на кубічний метр — більш ніж у 13 разів вище за рекомендований ВООЗ добовий рівень. У 2025 році рівень забруднення сягав 846 мікрограмів на кубічний метр. Видання зазначає, що нинішньому зниженню рівня забруднення могли сприяти періодичні дощі останніх днів.

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