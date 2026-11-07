У дев’яти країнах Африки зафіксували 67 випадків жовтої гарячки — Premium Times Nigeria

У дев’яти країнах Африки від січня до жовтня 2026 року підтвердили 67 випадків жовтої гарячки, 18 людей померли. Про це з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я повідомляє Premium Times Nigeria.

Випадки зафіксували в Буркіна-Фасо, Камеруні, Центральноафриканській Республіці, Кот-д’Івуарі, Гані, Гвінеї, Ліберії, Нігерії та Того. Дані відображають інформацію, доступну станом на 12 жовтня. ВООЗ повідомила, що передавання вірусу триває в Африканському регіоні, а нещодавні спалахи найбільше зосереджені в частинах Західної Африки, зокрема поблизу міжнародних кордонів.

Найбільше випадків у Кот-д’Івуарі

Найбільшу кількість підтверджених інфекцій зареєстрували в Кот-д’Івуарі — 30 випадків і 10 смертей. У Буркіна-Фасо виявили 15 випадків, три людини померли. Камерун повідомив про дев’ять випадків та одну смерть.

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У Нігерії підтвердили чотири випадки, один із них завершився смертю. У Гані також виявили чотири випадки, але зафіксували три смерті. Ліберія повідомила про один лабораторно підтверджений випадок, Центральноафриканська Республіка — про два, Гвінея і Того — по одному. Смертей серед підтверджених випадків у ЦАР, Гвінеї та Того не було.

Оцінка ризику та вакцинація

ВООЗ 27 жовтня оцінила загальний ризик для громадського здоров’я в Африканському регіоні як помірний, водночас глобальний ризик назвала низьким. Організація вважає ймовірними подальше передавання інфекції та нові випадки через прогалини у вакцинації, проблеми з епіднаглядом і лабораторним тестуванням, нестачу ресурсів та складний доступ до окремих громад.

Серед чинників поширення ВООЗ назвала часті транскордонні переміщення, нерівномірне охоплення щепленнями та умови, сприятливі для поширення комарів-переносників. Організація наголосила, що вакцинація є найефективнішим способом профілактики: одна доза забезпечує довічний захист.

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