Дослідження за участю дітей зі США та канадської провінції Онтаріо пов’язало вищу сумарну дозу іонізуючого випромінювання від медичної візуалізації в дитинстві з більшим ризиком пухлин головного мозку. Роботу очолили дослідники Університету Каліфорнії в Девісі та Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі JAMA.

Автори проаналізували електронні медичні записи понад 3,7 млн дітей. За учасниками спостерігали від народження в середньому 12,3 року, оцінюючи сумарну дозу опромінення мозку від усіх видів медичної візуалізації, що використовують іонізуюче випромінювання.

Результати дослідження

За час спостереження у групі діагностували 1536 пухлин головного мозку. Більшість випадків — 64,5% — виявили у віці від 2 до 10 років, а 82,5% пухлин класифікували як агресивні. Ризик зростав зі збільшенням накопиченої дози опромінення, причому зв’язок був сильнішим для агресивних пухлин.

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Доза, еквівалентна одному комп’ютерному томографічному дослідженню голови, асоціювалася з підвищенням ризику пухлини головного мозку у 1,8 раза. За розрахунками авторів, це відповідає приблизно восьми додатковим випадкам на 10 тисяч дітей до 21 року або одному додатковому випадку на 1266 КТ-досліджень голови.

Обґрунтування обстежень

Упродовж періоду спостереження одне КТ-дослідження голови пройшли 4,3% дітей, два — 0,9%, три або більше — 0,4%. Дослідники також оцінили, що 10,1% пухлин головного мозку у дітей і підлітків можуть бути пов’язані з опроміненням під час медичної візуалізації.

Водночас автори наголосили, що абсолютний ризик лишається невеликим, а медично необхідні обстеження можуть бути життєво важливими. Вони закликали обґрунтовувати кожне дослідження з іонізуючим випромінюванням та застосовувати найнижчу дозу, за якої можна отримати потрібну для лікування інформацію. Особливу увагу, за їхніми словами, слід приділяти КТ голови, яке дає мозку значно вищу дозу опромінення, ніж більшість інших видів візуалізації.

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