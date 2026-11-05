У дитсадку Австралії рівень свинцю у 8 разів перевищив поріг — ABC News Australia

На ігровому майданчику дошкільного закладу в Кептенс-Флет в Австралії під час планового тестування минулого тижня виявили рівень свинцю, що у вісім разів перевищує поріг для повідомлення. Вуличний майданчик і садок закрили як запобіжний захід, однак заклад продовжує працювати, а дітей на цей час тримають у приміщенні, повідомляє ABC News.

Агентство з охорони довкілля штату Новий Південний Уельс заявило, що роботи зі зниження ризику мають завершити найближчими днями. Дошкільний заклад очікує на відновлення роботи в понеділок. Регулятор також повідомив, що додаткові перевірки минулого тижня та в день заяви не виявили нових підвищених рівнів свинцю.

Забруднення з 2021 року

У 2021 році в поверхневих ґрунтах Кептенс-Флет, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Канберри, виявили свинець. Це сталося приблизно через чотири десятиліття після закриття золотої копальні Lake George. Тоді дошкільний заклад довелося закрити та перенести, оскільки ґрунт у районі старого майданчика був глибоко забруднений свинцем.

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Президентка Громадської асоціації Кептенс-Флет Елланор Павлович назвала нове виявлення забруднення розчаруванням і поставила питання, чому його зафіксували після попереднього тестування ділянки. Водночас вона сказала, що EPA діє швидко щодо самого дошкільного закладу, але закликала прискорити усунення ризиків для дітей і приватних земельних ділянок у містечку.

Фонд для приватних ділянок

Жителі Кептенс-Флет можуть зареєструватися для доступу до громадського фонду обсягом 1 мільйон австралійських доларів, який має допомогти усувати свинцеве забруднення на приватних територіях. Програма також передбачає безкоштовне тестування ґрунту EPA, результати якого мають визначити подальші заходи зі зниження ризиків.

Павлович висловила побоювання, що цих коштів може не вистачити на все містечко. Депутат від Монаро Стів Вон заявив, що домагатиметься додаткового фінансування, якщо виділеної суми буде недостатньо. За його словами, на новій ділянці дошкільного закладу виявили невелику зону з потенційно підвищеним рівнем свинцю, а ризик там не такий значний, як на попередньому місці поблизу шахти.

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