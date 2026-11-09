У долині Ламбаєке зафіксували мало насильства попри жертвоприношення — Live Science

У долині Ламбаєке на півночі Перу дослідники виявили низький рівень міжособистісного насильства серед проаналізованих решток людей, хоча місцеві суспільства практикували людські жертвоприношення. Як повідомляє Live Science, науковці дослідили скелетні рештки 1519 людей, які жили в регіоні приблизно між 1500 роком до нашої ери та 1800 роком нашої ери.

Сліди травм на рештках

У 25 скелетів, або 1,6% вибірки, виявили травматичні ушкодження, сумісні з міжособистісними конфліктами. Ще у 77 осіб, або 5,1%, зафіксували травматичні ушкодження кісток поза черепом, які визнали сумісними з наслідками нещасних випадків. Автори також не виявили зв’язку між статтю людини та рівнем насильства.

Дослідження опублікували 8 листопада в журналі Frontiers in Environmental Archaeology. Його авторами є біоархеолог Томас Снайдер із Нью-Йоркського університету та професор антропології Університету Джорджа Мейсона Хааген Клаус.

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Можливі пояснення

У долині Ламбаєке в різні періоди відбувалися масові людські жертвоприношення. За словами Клауса, на пам’ятці Сікан приблизно у 1050–1100 роках близько 200 людей убили та ритуально поховали під час сильного явища Ель-Ніньйо. Дослідники припускають, що принаймні частина масових жертвоприношень могла бути спробою задобрити богів після наслідків цього погодного явища, зокрема інтенсивних дощів і повеней у Перу.

Клаус припустив, що ритуальне насильство могло допомагати послаблювати соціальну напругу, однак це не встановлена причина низького рівня міжособистісного насильства. Автори також зазначили, що жителі долини могли мати кращий доступ до морських ресурсів і річкової води для зрошення, ніж населення деяких високогірних районів Перу. На їхню думку, це могло забезпечувати більше харчових ресурсів і зменшувати підстави для конфліктів.

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