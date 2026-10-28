У Домінікані 19 країн готували план протидії картелям — The Rio Times

У Санто-Домінго, Домініканська Республіка, 26–27 жовтня відбулася конференція за участю посадовців оборонних і безпекових відомств 19 країн Західної півкулі. Делегації працювали над спільною стратегією протидії наркокартелям та організованій злочинності, повідомляє The Rio Times.

План і правила коаліції

Зустріч провели Міністерство оборони Домініканської Республіки та Південне командування США. Вона відбулася в межах Americas Counter Cartel Coalition, або A3C, — коаліції під проводом США.

Міністри та високопосадовці працювали над двома документами: стратегічним операційним планом і статутом коаліції. За даними президентської адміністрації Домініканської Республіки, документи мають визначити пріоритети, правила координації та організаційну структуру об’єднання.

Коаліція також планує зосередитися не лише на перехопленні наркотиків, а й на фінансуванні, логістиці та корупції, які підтримують діяльність злочинних мереж.

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Учасники зустрічі

Конференцію відкрив президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер. Він заявив, що відповідь держав на транснаціональну злочинність не може залишатися роз’єднаною в межах окремих країн. Президент наголосив на необхідності взаємної довіри, поваги до суверенітету та законодавства кожної держави, а також чітких обов’язків і вимірюваних результатів.

У заході також брали участь командувач Південного командування США генерал Френсіс Донован, посол США Лія Френсіс Кампос, міністр оборони Домініканської Республіки Карлос Фернандес Онофре та міністерка внутрішніх справ Фаріде Рафуль.

Попередні зустрічі коаліції відбулися у березні в Маямі та в серпні в Панама-Сіті. Домініканська влада назвала A3C окремою, але взаємодоповнювальною щодо політичного альянсу Shield of the Americas ініціативою.

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