У Домінікані затримали ізраїльтян із 16 пакунками ймовірного кокаїну — Jerusalem Post

У міжнародному аеропорту Пунта-Кана в Домініканській Республіці затримали двох громадян Ізраїлю, у валізах яких виявили 16 пакунків із речовиною, що, ймовірно, є кокаїном. Затримання відбулося, коли вони готувалися вилетіти комерційним рейсом до Франкфурта в Німеччині, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Національне управління з контролю за наркотиками Домініканської Республіки.

Пакунки знайшли у подвійних стінках валіз

Підозру працівників служби безпеки викликали зображення, отримані під час рентгенівського сканування багажу. Після цього до огляду залучили прокурора. У першій валізі правоохоронці знайшли сім пакунків, у другій — дев’ять.

За даними місцевих повідомлень, обом затриманим по 38 років. Пакунки були обмотані клейкою стрічкою та запаковані в поліетиленові пакети. Їх сховали у спеціально облаштованих відсіках із подвійними стінками валіз.

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Речовину направили на експертизу

У спільній операції брали участь співробітники Національного управління з контролю за наркотиками, служби безпеки аеропортів і цивільної авіації та митники. Також у затриманих вилучили три мобільні телефони, електронне обладнання, іноземну валюту, паспорти й особисті документи.

Затриманих передали прокурорам провінції Ла-Альтаграсія, які можуть звернутися щодо запобіжних заходів за підозрою в порушенні домініканського законодавства про наркотики. Вилучені пакунки направили до Національного інституту судових наук для встановлення точного складу речовини та її ваги. Правоохоронці також перевіряють, чи могли затримані бути учасниками міжнародної мережі, яка, за версією слідства, вербує громадян Ізраїлю для перевезення наркотиків до Європи.

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