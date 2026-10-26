У Донгарі провели навчання з пожежної безпеки для жінок — ABC News Australia

У прибережному місті Донгара на заході Австралії провели спеціальний день підготовки до пожеж для жінок під назвою «her safety, her plan». Ініціативу започаткувала косметологиня Джемма Вудмор після того, як під час лісової пожежі їй телефонували та писали подруги, які не знали, як діяти. Про це повідомляє ABC News.

Донгара розташована за 350 кілометрів на північ від Перта. В останні роки в районі міста неодноразово виникали пожежі, щодо яких оголошували попередження найвищого рівня Emergency Warning. Вудмор розповіла, що допомагала евакуювати кількох знайомих: частина з них не мала партнерів, а партнери інших працювали далеко від дому або гасили пожежу.

Підготовка до евакуації

За словами Вудмор, сфера пожежної безпеки часто є переважно чоловічою, тому жінки можуть не наважуватися долучатися до профільних зустрічей і не отримувати важливих порад. Після цього вона сама приєдналася до добровольчої пожежної бригади.

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Учасниця навчання Фрея Сміт зазначила, що усвідомила потребу в плані дій у 2024 році, коли пожежа підійшла приблизно на 300 метрів до її будинку. Тоді вона перебувала з родиною в іншому штаті, а за її майном і кіньми наглядала знайома. Вона змогла перевезти тварин у безпечне місце.

План і необхідні речі

Менеджер місцевих служб надзвичайних ситуацій Мік Ентоні, який допомагав організовувати захід, повідомив, що програма охоплювала підготовку будинку, планування евакуації та практичне навчання щодо використання вогнегасника. Він наголосив, що люди часто мають загальний план, але не продумують деталей, які стають критичними в стресовій ситуації.

Ентоні порадив заздалегідь визначити маршрути виїзду, безпечне місце для збору родини та підготувати аварійний набір. Він також рекомендував взяти документи під час евакуації або зберігати їхні цифрові копії. За його словами, такі знання можуть бути корисними не лише під час пожеж, а й у разі циклонів, повеней чи сильних штормів.

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