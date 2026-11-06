У Досі показали бамбуковий центр архітекторки Ясмін Ларі — The Express Tribune

У столиці Катару Досі відкрили архітектурну виставку Beyti Beytak – My Home Is Your Home, серед експонатів якої — бамбуковий громадський центр, спроєктований пакистанською архітекторкою Ясмін Ларі у 2024 році. Експозиція розміщена в палаці Фахада бін Алі та триватиме до 29 травня 2027 року.

Як повідомляє The Express Tribune, виставку організував майбутній музей Art Mill, а представили її Qatar Museums. У проєкті беруть участь понад 40 архітекторів і архітектурних практик із Близького Сходу, Північної Африки та Південної Азії.

Громадський центр із бамбука

Робота Ларі демонструє, як доступні на місцях матеріали та традиційні методи будівництва можуть застосовуватися для потреб громад, що постраждали від природних лих. Конструкцію розробили на основі технологій Heritage Foundation of Pakistan — організації, співзаснованої Ларі у 1980 році. Фундація облаштовувала прихистки та поселення для людей, які постраждали від руйнівного землетрусу і повторюваних повеней у Пакистані.

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Центр має веранду по периметру та купол із водонепроникним дахом із пальмового листя. В інсталяції показано різні способи використання бамбука в конструкціях, а також гуманітарну, соціальну, культурну й архітектурну модель розвитку, яку представляє Ларі.

Архітектура для громад

Співкуратор виставки, архітектор і куратор Art Mill Museum Орельєн Лемон’єр, сказав Arab News, що вважає роботу Ларі прямим продовженням спадщини єгипетського архітектора Хасана Фатхі. За його словами, як і Фатхі, вона допомагає бідним людям самим будувати своє майбутнє.

Експозиція об’єднує креслення, фотографії, макети, фільми та архівні матеріали про три покоління архітекторів, які впливали на регіон MENASA. Вона складається із семи розділів, присвячених, зокрема, громадським центрам, житлу в містах, мечетям, музеям, садам і переосмисленню традиційних оаз. Уперше Qatar Museums та Art Mill Museum також відкрили палац Фахада бін Алі для відвідувачів.

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