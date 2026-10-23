У Досі завершилася Milipol Qatar за участю 280 компаній із 33 країн — Euronews

У столиці Катару Досі завершилася триденна виставка Milipol Qatar, у якій взяли участь близько 280 компаній із 33 країн. Виробники представили дрони, роботів і рішення на основі штучного інтелекту для поліції, екстрених служб і промислової безпеки, повідомляє Euronews.

Учасники з 33 країн

За словами члена організаційного комітету виставки, майора Халіда Саадуна аль-Куварі, приблизно 70% учасників прибули до Катару з-за кордону. Він зазначив, що захід дає урядам можливість ознайомитися із системами, які вже випробували в інших країнах, і оцінити можливість їхнього застосування.

Генеральний менеджер West Bay Petroleum Александрос Лакатамітіс розповів, що дрони можуть допомагати під час пошуку зниклих людей на великих територіях. Програмне забезпечення може аналізувати знімки, зроблені під час польоту, та виявляти можливі ознаки присутності людини, щоб рятувальники визначали райони для подальших пошуків.

Він також навів приклад промислових інспекцій: дрон із обладнанням для виявлення газу може перевірити місце ймовірного витоку, не відправляючи працівника до потенційно небезпечної зони.

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Кібербезпека та критична інфраструктура

Паралельно з Milipol Qatar проходила друга Дохійська міжнародна конференція зі штучного інтелекту та безпеки. Її учасники обговорювали відповідальне застосування ШІ, автономні системи й захист критичної інфраструктури.

На семінарі з кібербезпеки заступник директора департаменту інформаційної безпеки Національного агентства кібербезпеки Катару Халід Аль-Наср заявив, що реагування на кібератаку має передбачати не лише відновлення ІТ-інфраструктури, а й безперервність або своєчасне відновлення життєво важливих державних послуг. Він закликав включати кібербезпеку до планів відновлення після аварій і кризового управління з чітким розподілом відповідальності.

Під час виставки Катар і Франція підписали план співпраці між міністерствами внутрішніх справ на 2027–2030 роки, спрямований на посилення координації та обмін досвідом. У спільній заяві після візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Дохи йшлося, що розширене партнерство охоплює внутрішню безпеку та цивільний захист. Прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані також дав старт шостим навчанням Watan за участю безпекових, військових і цивільних структур.

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