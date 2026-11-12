У дослідженні 80 бігунів активне відновлення зменшило болючість м’язів — News-Medical

Рандомізоване дослідження за участі 80 бігунів-аматорів показало, що масаж льодом, перкусійний масаж і поєднання цих методів протягом 72 годин були пов’язані з кращим відновленням литкових м’язів після навантаження, ніж пасивний відпочинок. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, повідомляє News-Medical.

Як проводили експеримент

Учасників віком від 18 до 40 років порівну розподілили на чотири групи: масаж льодом, перкусійний масаж, комбінований метод і пасивне відновлення. Усі вони виконали п’ять підходів по 15 підйомів на носки в тренажері Сміта з навантаженням приблизно 70% маси тіла та повільною фазою опускання.

Активні процедури починали відразу після вправи й проводили двічі на день упродовж трьох діб — загалом сім сеансів. Дослідники оцінювали реактивний індекс сили, болючість м’язів, жорсткість медіальної та латеральної головок литкового м’яза й ахіллового сухожилля, активність лактатдегідрогенази, суб’єктивне навантаження та відчуття відновлення.

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Результати через три доби

Найбільше зростання реактивного індексу сили зафіксували в групі комбінованого відновлення — на 0,62 м/с. У групах масажу льодом і перкусійного масажу показник зріс на 0,52 і 0,49 м/с відповідно, тоді як за пасивного відпочинку — на 0,38 м/с. Перевага комбінованого методу над окремими процедурами ґрунтувалася на пошукових, а не основних порівняннях.

Болючість м’язів через 72 години була нижчою в усіх групах активного відновлення. Її показники становили 0,5 після масажу льодом, 0,3 після перкусійного масажу та 0,1 після комбінованого підходу, порівняно з 1,5 у групі пасивного відпочинку. Водночас жоден з активних методів не продемонстрував статистично значущої переваги над відпочинком за активністю лактатдегідрогенази через три доби.

Автори зазначили, що нижча жорсткість тканин не обов’язково означає загоєння або поліпшення спортивного результату. Дослід також не встановлює, чи зможуть ці підходи запобігати травмам: учасники виконували контрольовані підйоми на носки, а не бігове тренування чи змагання.

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