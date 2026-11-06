У дослідженні RECOVER у половини пацієнтів поліпшилися симптоми за три роки — Live Science

У США приблизно половина учасників дослідження RECOVER із тривалим COVID відчула суттєве поліпшення симптомів протягом трьох років після інфікування SARS-CoV-2. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Annals of Internal Medicine, повідомляє Live Science.

Як оцінювали поліпшення

У дослідженні взяли участь майже 1020 людей із тривалим COVID, залучених до американського проєкту RECOVER Adult Study, який фінансують Національні інститути здоров’я США. Учасники проходили очні візити та заповнювали анкети про симптоми кожні три місяці.

Науковці використовували 30-бальну шкалу 2024 LC Research Index, що враховувала, зокрема, втому, «туман у голові», задишку та прискорене серцебиття. Поліпшенням вважали зниження показника до 10 балів або менше під час двох поспіль візитів. Через два роки після інфекції цей критерій виконали 36% учасників, а через три роки — 50%. У 26% учасників через три роки показник дорівнював нулю, тобто на момент опитування вони не повідомляли про жоден зі симптомів, врахованих у дослідженні.

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Відмінності між групами пацієнтів

Імовірність поліпшення суттєво відрізнялася залежно від переважних симптомів. Близько 60% пацієнтів, у яких тривалий COVID насамперед проявлявся порушенням нюху або смаку, мали значне поліпшення за три роки. Натомість серед людей із симптомами, що охоплювали кілька систем організму, поліпшення за цей період зафіксували лише у 19%.

До мультисистемної групи належали пацієнти із проявами з боку серцево-судинної, нервової та травної систем. Імунологиня Кармен Шайбенбоген із берлінської університетської клініки Charité зазначила, що перебіг у цієї підгрупи нагадує міалгічний енцефаломієліт/синдром хронічної втоми, який також може виникати після інфекцій. Дослідники та експертка зазначили, що такі підтипи слід враховувати під час планування клінічних випробувань лікування тривалого COVID.

Дорослі віком до 46 років поліпшувалися частіше за старших учасників, а пацієнти, інфіковані варіантами Omicron, частіше мали позитивну динаміку, ніж ті, хто перехворів на ранні варіанти вірусу. Водночас дослідження не відстежувало, чи виникали в окремих учасників рецидиви після зафіксованого поліпшення симптомів.

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