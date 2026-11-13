У ДР Конго 28,8 млн людей мають гостру продовольчу незахищеність — Anadolu Agency

У Демократичній Республіці Конго 28,8 млн людей переживають гостру продовольчу незахищеність, повідомила Anadolu Agency з посиланням на Всесвітню продовольчу програму ООН. У ВПП ООН назвали рівень голоду в країні тривожним.

Прогноз на 2027 рік

Нові дані Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки, що охоплюють період від 21 вересня до 2 листопада, свідчать: із січня до червня 2027 року кількість людей, які зазнають гострої продовольчої незахищеності, може перевищити 30 млн.

Близько 3,6 млн людей, які стикаються з продовольчою незахищеністю, перебувають у надзвичайних умовах.

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Найскладніша ситуація на сході

Найбільше постраждали східні провінції Північне Ківу, Південне Ківу та Ітурі. Представник Фонду ООН у галузі народонаселення в ДР Конго Ален Акпаджі під час презентації даних у Кіншасі зазначив, що за цими цифрами стоять життя жінок, переміщених осіб і дітей.

За його словами, у багатьох постраждалих регіонах продовольча незахищеність пов’язана з тривалими конфліктами та насильством. Вони обмежують доступ до землі, порушують сільськогосподарське виробництво, роботу ринків і джерела засобів до існування населення. Представник Міністерства сільського господарства Конго Бенжамін Тойрамбе заявив, що уряд намагатиметься забезпечити профільні міністерства значними ресурсами для поліпшення продовольчої ситуації в громадах.

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