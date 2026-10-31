У ДР Конго до грудня 28,8 млн людей можуть зіткнутися з нестачею їжі — UN News

У Демократичній Республіці Конго до грудня 2026 року близько 28,8 млн людей, або 23% проаналізованого населення, можуть зазнавати високого рівня гострої продовольчої незабезпеченості. Про це йдеться в останньому попередженні Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки, повідомляє UN News.

Мільйони людей в умовах надзвичайної ситуації

Понад 3,6 млн осіб, що становить 3% проаналізованого населення, перебувають у надзвичайних умовах за четвертою фазою класифікації IPC. Система IPC, яку підтримує ООН, оцінює тяжкість продовольчої незабезпеченості за п’ятьма фазами, де п’ята означає голод.

Найскладніша ситуація склалася у провінціях Північне Ківу, Південне Ківу та Ітурі: там 10,4 млн людей перебувають у третій фазі IPC або вище. Території Джугу, Фізі, Шабунда та Валунгу класифіковані за четвертою фазою. Серед найбільш уразливих груп — внутрішньо переміщені люди, ті, хто повернувся до місць проживання, біженці та малозабезпечені домогосподарства.

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Прогноз на першу половину 2027 року

Аналітики IPC очікують подальшого погіршення продовольчої безпеки із січня до червня 2027 року. Кількість людей у третій фазі або вище може зрости до 30,3 млн, з яких 4,2 млн, імовірно, перебуватимуть у надзвичайних умовах четвертої фази.

Серед чинників кризи названо тривалий конфлікт і переміщення населення на сході країни, поширення Еболи, зростання цін на продукти, пальне та сільськогосподарські ресурси, а також скорочення гуманітарної допомоги. Спалах Еболи, який почався в провінції Ітурі, поширився на вісім провінцій; цього тижня кількість випадків перевищила 10 тисяч. IPC також попереджає про можливі наслідки Ель-Ніньйо, зокрема повені, що можуть порушити сільськогосподарське виробництво та доступ до ринків.

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