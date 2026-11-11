У ДР Конго кількість випадків Еболи перевищила 11 тисяч — Al Jazeera

У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків зараження вірусом Ебола досягла 11 042. Щонайменше 5 387 людей померли, повідомляє Al Jazeera з посиланням на урядові дані.

Найбільший спалах у країні

Органи охорони здоров’я намагаються стримати найбільший і найсмертоносніший спалах Еболи в історії ДР Конго. Захворювання спричинив рідкісний штам вірусу Бундібугіо.

Цей спалах є другим за масштабом і кількістю смертей серед усіх зареєстрованих у світі. Більшими були лише наслідки епідемії в Західній Африці у 2014–2016 роках, коли інфекцію виявили у понад 28 600 людей, а понад 11 000 пацієнтів померли.

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Перешкоди для стримування інфекції

Спалах уже зачепив вісім із 26 провінцій ДР Конго. Багато смертей сталися поза лікувальними центрами. Пізнє виявлення випадків, конфлікт і обмежені можливості медичних служб сприяли швидшому поширенню вірусу, ніж під час попередніх спалахів.

Стримувати інфекцію також складно через відсутність вакцини або лікування, розроблених спеціально проти штаму Бундібугіо, який призводить до смерті приблизно половини інфікованих. Раніше цього місяця Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила клінічні випробування двох нових вакцин і очікує результатів на початку 2027 року.

Випадки інфекції вже зафіксували у Східній, Центральній і Західній Африці, що робить цей спалах найширшим за географією поширення на континенті.

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