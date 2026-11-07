У ДР Конго кількість жертв нападу ймовірних бойовиків ADF зросла до 33 — Anadolu Agency

У Демократичній Республіці Конго кількість загиблих унаслідок нічного нападу ймовірних бойовиків угруповання Allied Democratic Forces (ADF) зросла до 33. Атака сталася в кількох селах території Бені у провінції Північне Ківу на сході країни, повідомляє Anadolu Agency.

Напад у території Бені

За словами адміністратора території Бені Шарля Омеонги, нападники одночасно атакували населені пункти близько 23:00 за місцевим часом. Людей убивали мачете та вогнепальною зброєю. Цілями стали райони Лубумбаші, Кананга та Ямбі-Яя.

Під час відступу в напрямку лісу нападники підпалювали будинки й торговельні заклади. За наявними даними, згоріли близько 60 будинків і підприємств, а також мотоцикли. Через напад жителі залишали домівки та шукали прихистку в безпечніших сусідніх населених пунктах.

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Дії армії та місії ООН

Місцеві медіа повідомили, що після розгортання підкріплення армія почала операції з переслідування нападників. Напад стався після зустрічі голови миротворчої місії ООН у Конго MONUSCO Джеймса Свона з керівниками провінції Північне Ківу щодо безпекової ситуації.

Свон підтвердив готовність MONUSCO підтримувати конголезьку владу у відновленні миру й безпеки та наголосив, що захист цивільних є пріоритетом місії. Угандійські та конголезькі сили проводять спільні операції проти ADF з 2021 року. За даними агентства, угруповання багато років діє на сході ДР Конго та пов’язане з терористичною організацією «Ісламська держава».

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