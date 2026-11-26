У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків Еболи від початку спалаху, оголошеного у травні, сягнула 12 021. Кількість пов’язаних із хворобою смертей становила 5 904, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я країни. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Спалах охопив вісім провінцій

Вірус, який спочатку фіксували в одній провінції, нині поширився на Гот-Уеле, Ітурі, Північне Ківу, Південне Ківу, Бас-Уеле, Чопо, Південне Убангі та Північне Убангі. За даними агентства, конфлікт і спротив у громадах пов’язують зі швидшим поширенням вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я раніше цього тижня заявила, що інтенсивні бої поблизу лікарні в провінції Ітурі порушили заходи реагування на Еболу. Команду ВООЗ тимчасово перемістили з району Монгбвалу, доки ситуація не стабілізується. До цього медики понад 24 години перебували заблокованими в пологовому відділенні медзакладу.

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План реагування до травня 2027 року

ВООЗ та Африканські центри з контролю і профілактики захворювань представили оновлений континентальний план готовності та реагування на вірус Бундібугіо, розрахований на період від листопада 2026 року до травня 2027 року. За оцінкою ВООЗ, для реалізації заходів упродовж наступних шести місяців необхідно 1,576 млрд доларів.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус зазначив, що план передбачає зосередження на громадах, посилення раннього виявлення та медичної допомоги, а також координацію дій країн і партнерів для припинення передачі вірусу та запобігання його подальшому поширенню.

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