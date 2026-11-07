У ДР Конго розпочали переміщення понад 20 тисяч старателів із Каміломбе — The Rio Times

У Демократичній Республіці Конго почали переміщати понад 20 тисяч старателів, які видобували руду вручну на ділянці Каміломбе в Колвезі — центрі мідно-кобальтового поясу країни. Процес розпочали після підписання 23 жовтня протоколу про зобов’язання сторін, повідомляє The Rio Times.

Ділянка Каміломбе належить державній гірничодобувній компанії Gécamines. Старателів мають поетапно перевести до зони кустарного видобутку ZEA 371. У різних повідомленнях відстань до нової ділянки оцінювали від 35 до 60 кілометрів.

Компенсації та перевезення руди

Державна служба SAEMAPE, що підтримує дрібних гірників, оприлюднила списки власників виробок, які мають отримати компенсації, та видає їм жетони для виплат. Розміри компенсацій не оприлюднювалися.

Представник місцевого гірничого кооперативу закликав старателів зібрати руду, залишену на брезенті. Її мають доправити вантажівками до пункту закупівлі для відбору зразків і оплати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протести в Колвезі

Переміщенню передували заворушення в Колвезі. 19 жовтня старателі порушували рух транспорту, палили шини та закидали транспорт камінням через перевірки на підприємствах із переробки руди та пунктах її закупівлі. Частина гірників побоювалася залишати Каміломбе без придатної альтернативної ділянки для роботи.

Депутат Національної асамблеї ДР Конго від району Мутшацша в провінції Луалаба Ален Кантенга 21 жовтня повідомив про значну кількість загиблих і поранених у сутичках із силами безпеки. Офіційних даних про кількість жертв не публікували.

Радник міністра гірничої промисловості ДР Конго Чіко Кебонте заявив, що в Колвезі працює спільна комісія за участю армії, поліції та військової юстиції. Губернаторка Луалаби Фіфі Масука Саїні також закликала старателів продавати руду через належно зареєстровані кооперативи.

Читай нас у