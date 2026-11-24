За офіційними даними, в еміраті Рас-ель-Хайма в Об’єднаних Арабських Еміратах пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 11 людей. Про це у вівторок заявило Міністерство внутрішніх справ ОАЕ, передає Cyprus Mail. Рас-ель-Хайма — один із семи еміратів, що входять до складу країни.

Зіткнення на дорозі Аль-Ватан

За даними міністерства, бригади швидкої допомоги та цивільної оборони долучилися до рятувальних робіт на місці аварії. Повідомлення про це відомство оприлюднило у заяві в соціальній мережі X.

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Триває розслідування

Екстрені команди убезпечили місце зіткнення, яке сталося на дорозі Аль-Ватан, та скеровували рух транспорту на цій ділянці.

Міністерство не назвало загиблих і не повідомило, чи є інші постраждалі. Причини аварії розслідують. Відомство заявило, що оприлюднить висновки після завершення перевірки.

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