У ДТП поблизу Перта загинули двоє 16-річних хлопців — ABC News Australia

У Буллсбруку на північному сході Перта в Австралії в автомобільній аварії загинули двоє 16-річних хлопців. Вони померли на місці ДТП, повідомляє ABC News.

Автомобіль зіткнувся з деревами

За даними поліції, аварія сталася близько 22:20 у суботу на Railway Parade. Сірий седан BMW 3 Series рухався на північ, коли з’їхав з дороги та зіткнувся з кількома деревами.

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Загиблі підлітки були водієм і пасажиром автомобіля. Ще двоє пасажирів — 17-річні хлопці — зазнали тяжких травм. Їх доправили для лікування до Королівської лікарні Перта.

Поліція розслідує обставини

Обставини аварії вивчають слідчі, які займаються тяжкими ДТП. Поліція закликала очевидців, а також людей, які мають записи з відеореєстраторів, камер спостереження або мобільних телефонів, пов’язані з аварією, звернутися до Crime Stoppers.

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