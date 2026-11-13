У ДТП у Фуджейрі загинули 14 людей і постраждали 30 — Anadolu Agency

В еміраті Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок масштабної дорожньої аварії загинули 14 людей, ще 30 дістали поранення. У зіткненні, яке сталося в четвер, були задіяні 23 транспортні засоби. Дані про жертв і постраждалих оприлюднило Міністерство внутрішніх справ ОАЕ.

Співчуття від Туреччини

У п’ятницю Міністерство закордонних справ Туреччини висловило співчуття родинам загиблих і народу ОАЕ. У письмовій заяві відомство повідомило, що глибоко засмучене людськими втратами внаслідок аварії у Фуджейрі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Турецьке зовнішньополітичне відомство також висловило побажання милості загиблим і швидкого одужання постраждалим. Про заяву Туреччини та дані щодо аварії повідомляє Anadolu Agency.

Розслідування причин

За даними Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, компетентні органи розслідують причини аварії. Постраждалі внаслідок зіткнення отримують медичну допомогу. Причину аварії у відомстві не уточнили.

Читай нас у