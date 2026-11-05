У ДТП в Тасманії загинула 10-річна дівчинка — ABC News Australia

Поблизу Сомерсета на північному заході австралійського штату Тасманія внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів загинула 10-річна дівчинка. Жінку, яка керувала одним з авто, гелікоптером доправили до Королівської лікарні Гобарта, її стан оцінюють як важкий, повідомляє ABC News Australia.

Зіткнення на Bass Highway

Екстрені служби викликали на Bass Highway неподалік Сомерсета невдовзі після 17:30. За наявними даними, білий Subaru, який рухався на схід, зіткнувся з пікапом Toyota Hilux, що їхав у протилежному напрямку.

Дівчинка була пасажиркою Subaru і загинула на місці аварії. Водія пікапа та його пасажира доправили до Північно-Західної регіональної лікарні в Берні для обстеження й лікування. Поліція Тасманії повідомила, що їхні травми, як вважається, не становлять загрози життю.

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Розслідування триває

Після ДТП рух Bass Highway перекрили в обох напрямках на ділянці між перехрестями з McKays Road у Сомерсеті та Old Bass Highway у Doctors Rocks. Обмеження діяли понад чотири години.

Поліція Тасманії розпочала розслідування обставин аварії та закликала очевидців або водіїв, які мають записи з автомобільних камер, звернутися до правоохоронців.

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