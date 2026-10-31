У ДТП за участю трьох авто біля Байрон-Бея загинули кілька людей — ABC News Australia

У Саффолк-Парку, на південь від Байрон-Бея в Австралії, у ДТП за участю трьох автомобілів загинули кілька людей. Про це повідомляє ABC News.

Аварія на Broken Head Road

Екстрені служби викликали на місце аварії на дорозі Broken Head Road незадовго до 11:00 після повідомлень про зіткнення трьох транспортних засобів. На місці події продовжують працювати екстрені служби.

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Стан постраждалих

Парамедики служби швидкої допомоги штату Новий Південний Уельс надають допомогу кільком постраждалим. Двоє з них, зокрема хлопець-підліток, перебувають у тяжкому стані. Ще одна людина зазнала незначних травм.

Для допомоги залучили вертоліт Westpac Helicopter, однак станом на момент публікації жодного пацієнта не доправили ним до лікарні. На Broken Head Road запровадили перекриття руху, оскільки вертоліт мав приземлитися на дорозі. ABC зазначає, що інформація про аварію уточнюється.

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