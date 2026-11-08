У Дубаї передчасно народжена трійня після реанімації добре розвивається — The National

У Дубаї трійня, яка народилася приблизно на два місяці раніше терміну та понад місяць провела у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, добре розвивається вдома. Майже через дев’ять місяців після пологів лікарі визнали здоровими всіх трьох дітей, повідомляє The National.

Ізаан, Ліяна та Ешааль народилися 13 лютого в Emirates Speciality Hospital у Dubai Healthcare City. Їхні батьки, пакистанська пара Саріш Ікбал і Умер Наваз, уперше стали батьками.

Передчасні пологи

Вагітність була високого ризику та потребувала регулярного спостереження. Ікбал доправили до лікарні після розриву навколоплідних оболонок і розкриття шийки матки, що свідчило про ймовірність передчасних пологів. За словами Наваза, лікарі вирішили розроджувати пацієнтку, оскільки пріоритетом була безпека матері.

Пологи тривали майже дев’ять годин. Дітей народили шляхом кесаревого розтину приблизно з інтервалом у годину. Лікарям знадобилося близько п’яти годин, щоб стабілізувати стан кожного новонародженого, після чого їх перевели до спеціалізованого відділення інтенсивної терапії. Там вони перебували понад місяць.

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Догляд у лікарні та вдома

Через два тижні після народження дітей, коли вони ще залишалися у відділенні, в ОАЕ почалися повітряні атаки. Наваз розповів, що після повернення родини додому в районі Dubai Silicon Oasis було чути звуки ракет і їх перехоплення, а від вибухів здригалися вікна.

Лікарка з акушерства та гінекології Анфал Акрам Аль-Машайхі зазначила, що трійнева вагітність потребує частих обстежень, роботи фахівців різних напрямів та індивідуального планування. Консультантка з педіатрії та неонатології Моніка Каушал додала, що догляд за трьома передчасно народженими дітьми водночас вимагає чіткого розподілу обов’язків і координації від пологової зали до реанімації.

Лікарі пояснили, що на 32-му тижні вагітності органи й системи організму дітей ще розвиваються, тому їм потрібне ретельне спостереження. За словами батька, обидві дівчинки вже почали повзати.

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