У Дубаї підготували 10 тимчасових озер для збору дощової води — The National

Муніципалітет Дубая в ОАЕ підготував 10 тимчасових водозбірних озер у стратегічних місцях. Вони мають приймати стік під час сильних опадів і зменшувати навантаження на основні дренажні мережі, повідомляє The National.

Цілодобове реагування

За даними видання, для реагування на надзвичайні ситуації цілодобово буде доступна команда з 675 людей. До неї входять інженери, наглядачі, адміністративний персонал, водії та польові працівники.

Генеральний директор Агентства з питань відходів і каналізації муніципалітету Дубая Адель Мохаммед Аль-Марзукі заявив, що система реагування поєднує спеціалізовані команди, сучасне обладнання та гнучкі оперативні плани для підготовки до сезону дощів.

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Дренажна інфраструктура

За словами Аль-Марзукі, пріоритетом є готовність інфраструктури й екстрених ресурсів до змін погодних умов, управління скупченнями дощової води та реагування на звернення залежно від їхньої терміновості й потреб конкретної локації.

Підготовка також передбачає постійний моніторинг, профілактичне обслуговування та координацію зі стратегічними партнерами. Раніше у жовтні The National повідомляло, що пропускну спроможність системи відведення дощових вод у Дубаї планують збільшити у сім разів у межах інфраструктурного проєкту вартістю 30 млрд дирхамів.

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