Поліція Дубая в ОАЕ планує встановити додаткові розумні дорожні камери після того, як у жовтні виявили понад 27 тисяч порушень правил дорожнього руху. Нове обладнання має допомогти ефективніше виявляти небезпечну поведінку водіїв, зокрема користування телефонами за кермом і непристебнуті ремені безпеки, повідомляє The National.

ШІ для виявлення порушень

Директор Генерального департаменту дорожнього руху поліції Дубая бригадир Джума Салем бін Сувайдан заявив, що чинні системи використовують штучний інтелект і сучасні технології для точного виявлення порушень. За його словами, вони можуть фіксувати дії водіїв, які складно помітити звичайним дорожнім патрулям.

Посадовець наголосив, що відволікання за кермом є однією з найнебезпечніших дій на дорозі. Телефонні розмови, перегляд соціальних мереж, читання або надсилання повідомлень відвертають увагу водія та скорочують час на реакцію в разі різкого гальмування іншого автомобіля, появи пішохода чи зміни дорожньої ситуації.

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«Дорога вимагає від водія повної уваги. Будь-яке відволікання може мати трагічні наслідки не лише для водія, а й для інших учасників дорожнього руху», — заявив бригадир бін Сувайдан.

Штрафи за телефон і ремінь безпеки

За користування мобільним телефоном або відволікання під час водіння в Дубаї передбачено штраф 800 дирхамів, що становить близько 217 доларів. За непристебнутий ремінь безпеки водіям загрожує штраф 700 дирхамів.

Поліція також нагадала, що ремені безпеки знижують ризик тяжких травм під час зіткнень, оскільки допомагають запобігти ударам пасажирів об елементи салону або їхньому викиданню з автомобіля. Правоохоронці пообіцяли вживати рішучих заходів проти водіїв, які систематично порушують правила або небезпечно керують транспортом.

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