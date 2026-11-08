У Дубаї представили електричну сміттєвозку із запасом ходу 150 км — The National
Муніципалітет Дубая в ОАЕ представив повністю електричну вантажівку для збирання та перевезення відходів. Ініціатива є частиною роботи міста над розвитком сталої системи поводження з відходами та захистом міського середовища, повідомляє The National.
Запас ходу та батареї
Електрична сміттєвозка може проїхати до 150 кілометрів на одному заряді. Вона оснащена трьома літій-іонними батареями, сукупна вага яких становить близько 2,2 тонни.
У муніципалітеті заявили, що впровадження електротранспорту в операції зі збирання та перевезення відходів підтримує перехід до циркулярної економіки, допомагає зменшити залежність від звичайних транспортних засобів, підвищити енергоефективність і скоротити викиди.
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Стратегія до 2041 року
Ініціатива відповідає Комплексній стратегії управління відходами Дубая до 2041 року. Вона передбачає скорочення утворення відходів на 18% і відведення 100% відходів зі звалищ до 2041 року.
Директор департаменту операцій з відходами муніципалітету Дубая Саїд Сафар назвав використання електромобілів у збиранні та перевезенні відходів практичним кроком до застосування чистих та інноваційних технологій у щоденній роботі.