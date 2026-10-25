У Дубаї відкриють останній міст біля Всесвітнього торгового центру — The National

У Дубаї в п’ятницю відкриють останній міст у межах реконструкції кільцевої розв’язки біля Всесвітнього торгового центру. Міст завдовжки понад кілометр забезпечить проїзд між вулицями Аль-Маджліс і 2nd December Street та скоротить час у дорозі між ними із шести до однієї хвилини, повідомляє The National.

Пропускна здатність мосту

За даними Управління доріг і транспорту Дубая, міст зможе пропускати до 3 тисяч автомобілів на годину. Після завершення робіт проєкт включатиме п’ять мостів загальною протяжністю 5 км.

Влада емірату очікує, що реконструкція розв’язки буде корисною щонайменше для 500 тисяч жителів і відвідувачів. За оцінкою управління, середня затримка на перехресті має скоротитися на 12 хвилин — до 90 секунд.

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Вартість і подальші роботи

Загальну вартість робіт оцінюють у понад 696 млн дирхамів. Генеральний директор Управління доріг і транспорту Дубая Маттар Аль-Таїр заявив, що реконструкція має поліпшити рух на шосе Шейха Заїда та сполучення між економічними, комерційними й житловими районами емірату.

Проєкт також доповнює заплановану на 2027 рік модернізацію вулиці Аль-Мустакбаль. Вона передбачає будівництво мостів і тунелів загальною довжиною 1,5 км, а також розширення вулиці до чотирьох смуг у кожному напрямку.

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