У Дубаї відкрили перший в ОАЕ шоурум гуманоїдних роботів — The National

У Дубаї, ОАЕ, компанія Lootah Robotics відкрила перший у країні спеціалізований шоурум гуманоїдних роботів. На відкритті майданчика поблизу Дубайського міжнародного фінансового центру п’ять роботів-гуманоїдів проводили презентації, танцювали та грали у футбол із дітьми. За даними The National, на події були десятки гостей, а трансляцію відкриття переглянули понад 4 тисячі людей із різних країн.

Плани Дубая щодо роботизації

Засновник Lootah Robotics Юсіф Аль-Лута пов’язав відкриття з планом Дубая розгорнути 200 тисяч роботів до 2032 року. Програму робототехніки та автоматизації Дубая започаткували 2022 року. Вона також передбачає збільшення внеску робототехніки у ВВП емірату до 9% і входження Дубая до десятки світових центрів робототехніки та автоматизації.

Аль-Лута заявив, що роботи мають не замінювати працівників, а доповнювати їхню роботу. У день відкриття в шоурумі було 28 роботів. За його словами, наступного дня очікували ще три пристрої, а наступного тижня — ще 16.

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Продаж, оренда та технічний супровід

Компанія пропонує не лише гуманоїдних роботів, а й моделі для прибирання, сервісних послуг та інспекцій. Також у її асортименті є роботи для систем пожежної безпеки, призначені для будівельних і нафтогазових компаній. Над шоурумом розміщені офіси та склад із додатковими пристроями.

Lootah Robotics планує продавати роботів окремим клієнтам і здавати їх в оренду. Вартість купівлі становить від 50 тисяч до 3 мільйонів дирхамів, а оренда коштує від суми меншої за 5 тисяч дирхамів до сотень тисяч дирхамів. Компанія вже продавала гуманоїдних роботів приватним покупцям до відкриття шоуруму та пропонує програмування, експлуатацію і технічне обслуговування обладнання.

Зростання ринку

За даними International Data Corporation, у першому півріччі 2026 року світові поставки гуманоїдних роботів зросли на 432% у річному вимірі — майже до 25 тисяч одиниць. Виручка від їхніх продажів перевищила 740 мільйонів доларів.

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