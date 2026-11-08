У Дубаї відкрили тунель Аль-Халідж завдовжки 1,65 км — The National

У Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, відкрили тунель завдовжки 1,65 км на вулиці Аль-Халідж. Новий шестисмуговий проїзд має розвантажити рух між мостом Інфініті та районом Дейра. Тунель має по три смуги в кожному напрямку й може пропускати до 12 тисяч автомобілів на годину в обох напрямках, повідомляє The National.

Рух без світлофорів

Тунель дає змогу водіям рухатися без зупинок на світлофорах від кінця з’їзду з мосту Інфініті в Дейрі до перехрестя вулиць Аль-Халідж та Аль-Вухейда. Очікується, що маршрут поліпшить доступ до житлових і комерційних районів Абу-Хаїль, Аль-Вухейда та Аль-Мамзар, а також до Dubai Islands, ринку Waterfront Market і порту Аль-Хамрія.

Генеральний директор Управління доріг і транспорту Дубая Маттар Аль-Таїр заявив, що проєкт має покращити рух однією з найзавантаженіших транспортних магістралей міста. За його словами, тунель забезпечить безперервний рух між мостом Інфініті, Дейрою та Аль-Мамзаром і посилить зв’язок між житловими кварталами, торговими центрами та туристичними локаціями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Частина великого дорожнього проєкту

Будівництво також передбачало заміну кругових розв’язок на вулицях Каїр та Аль-Вухейда перехрестями зі світлофорами, а також модернізацію доріг уздовж вулиці Каїр. До тунелю у напрямку Аль-Мамзара мають підключити з’їзд із Dubai Islands.

Об’єкт є частиною 13-кілометрового проєкту модернізації транспортного коридору Аль-Шиндага, що охоплює дороги Шейх-Рашид, Аль-Міна, Аль-Халідж і Каїр. Проєкт включає оновлення 15 перехресть та, за даними Управління доріг і транспорту, має обслуговувати близько мільйона людей у районах Dubai Islands, Dubai Maritime City і Порт-Рашид. Після завершення всіх робіт до 2030 року час у дорозі на коридорі планують скоротити з однієї години 44 хвилин до 16 хвилин.

У тунелі також розмістять мозаїчне панно еміратської художниці Мар’ям Аль-Хатбур. Робота з 36 млн елементів зображатиме панораму та визначні місця Дубая, зокрема міст Інфініті. До будівництва залучили 2200 інженерів, техніків і робітників; Управління повідомило про майже 11 млн відпрацьованих годин без травм. Також 77% приблизно 522 тис. кубометрів ґрунту, вийнятого під час робіт, повторно використали в інших проєктах.

Читай нас у