У Дубаї відкривають міст між Coca-Cola Arena та станцією метро — The National

У Дубаї 10 листопада відкривають 110-метровий пішохідний міст, який напряму з’єднає арену Coca-Cola Arena в районі City Walk зі станцією метро Burj Khalifa/Dubai Mall. За даними Управління доріг і транспорту Дубая, перехід має полегшити доступ до розважальних локацій і покращити пішохідну інфраструктуру міста.

Пропускна здатність мосту

Міст зможе пропускати приблизно 10 тисяч пішоходів на годину, повідомило управління. Це становить 59% місткості Coca-Cola Arena під час одного заходу.

В Управлінні доріг і транспорту очікують, що проєкт допоможе зменшити дорожній рух довкола City Walk та арени. Міст збудувала компанія Meraas, що входить до Dubai Holding Real Estate, повідомляє The National.

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План розвитку пішохідної мережі

Будівництво переходу є частиною п’ятирічного плану Управління доріг і транспорту зі спорудження 31 пішохідного мосту та тунелю в ключових точках емірату. Програма передбачає підвищення безпеки учасників дорожнього руху, розвиток сталої мобільності та полегшення пересування на першій і останній милі маршруту.

Кількість пішохідних мостів і тунелів у Дубаї зросла з 26 у 2006 році до 178 наприкінці 2025 року. За інформацією управління, рівень смертності серед пішоходів знизився з 9,5 випадку на 100 тисяч населення у 2007 році до 0,22 випадку у 2025 році.

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