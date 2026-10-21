У Дубаї змінять швидкісні обмеження на п’яти дорогах — The National

У Дубаї, ОАЕ, з 1 листопада змінять обмеження швидкості на п’яти міських дорогах. Зміни здійснюють Управління доріг і транспорту Дубая та міська поліція в межах Дубайської стратегії безпеки дорожнього руху, повідомляє The National. На трьох вулицях ліміти підвищать, а на двох — знизять.

Ділянки з вищими лімітами

На вулиці Аль-Асаїль ліміт збільшать із 60 до 80 км/год на ділянці між вулицями Уд-Мейта та Аль-Мейдан. На вулиці Аль-Мустакбаль між вулицею Шейха Рашида й Аль-Мейданом обмеження зросте з 60 до 70 км/год.

Також із 60 до 70 км/год підвищать швидкісний ліміт на вулиці Латіфа бінт Хамдан — на відрізку між магістралями Шейха Заїда та Аль-Хаїль.

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Ділянки з нижчими лімітами

На вулиці Аль-Ребат швидкісне обмеження знизять зі 100 до 90 км/год на ділянці між вулицею Марракеш і магістраллю Шейха Мохаммеда бін Заїда. На вулиці Шейха Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха ліміт зменшать із 80 до 70 км/год між вулицями 2 Грудня та Халіда бін Аль-Валіда.

Нові обмеження мають набути чинності 1 листопада.

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