У Дубліні розгорнуть рекордну для Ірландії операцію безпеки — BBC News

У Дубліні 12–13 листопада проведуть найбільшу в історії Ірландії операцію з охорони правопорядку та безпеки під час саміту Європейської політичної спільноти і неформальної зустрічі Європейської ради. Ірландську поліцію підтримуватимуть Поліцейська служба Північної Ірландії, правоохоронці Латвії та Португалії, а також інші міжнародні правоохоронні структури. Іноземні офіцери не залучатимуться до безпосереднього патрулювання, повідомляє BBC News.

Посилені заходи безпеки

Комісар поліції Джастін Келлі заявив, що для правоохоронців це будуть складні дні, однак служба підготувалася до різних загроз, зокрема гібридних, порушень громадського порядку та інших втручань. Як повідомляє RTÉ, він також заявив, що нещодавні повідомлення про замінування не мали достовірних підстав, а їхні автори прагнуть сіяти розбрат і дестабілізувати демократії.

Минулого тижня неправдиві повідомлення про бомби надійшли до ірландського суспільного мовника RTÉ, радіостанції NewstalkFM та редакції газети Irish Independent. Через погрози також було порушено виконання низки європейських авіарейсів.

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Упродовж четверга та п’ятниці поліція планує здійснити 15 тисяч 12-годинних чергувань. Щодня чергуватимуть понад 500 співробітників підрозділів із забезпечення громадського порядку, 100 мотоциклістів, навчених супроводжувати кортежі, та більш як 200 мотоциклетних ескортів. До пошукових груп залучать понад 200 фахівців, водний і кінологічний підрозділи поліції та Сили оборони Ірландії. За потреби можуть застосувати водомет.

Обмеження руху в місті

На зустріч Європейської політичної спільноти в четвер очікують близько 50 міжнародних лідерів. У п’ятницю в Convention Centre Dublin відбудеться неформальна зустріч лідерів 27 держав ЄС та інших міжнародних лідерів. Учасники прибуватимуть через аеропорт Дубліна та військовий аеродром Кейсмент у Болдоннелі.

Влада попередила про істотні перебої в русі транспорту, насамперед між аеропортами та центром міста. Навколо Convention Centre Dublin і Національної галереї Ірландії встановлять безпекові кордони, обмежать рух та паркування. Міст Семюела Беккета закриють для транспорту з 20:00 середи. Робота аеропорту Дубліна триватиме у звичайному режимі, але пасажирам радять приїжджати завчасно через можливі затримки на дорогах.

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