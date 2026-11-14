У Дубліні знешкодили вибуховий пристрій біля місця вечері лідерів — Jerusalem Post

Ірландські військові сапери знешкодили примітивний, але придатний до використання вибуховий пристрій в офісній будівлі на площі Мерріон у центрі Дубліна, Ірландія. Про це Jerusalem Post повідомило з посиланням на заяву ірландської поліції.

Розслідування інциденту

Поліція прибула до будівлі в п’ятницю вдень після повідомлення про підозрілий предмет. Після первинної оцінки правоохоронці викликали на місце команду зі знешкодження вибухонебезпечних предметів Сил оборони Ірландії.

Сапери привели пристрій у безпечний стан. Правоохоронці розпочали розслідування, проте не повідомили, коли саме пристрій могли залишити в офісній будівлі, і не розкрили інших деталей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поблизу саміту Європейської політичної спільноти

Напередодні, у четвер, на іншому боці площі Мерріон відбулася вечеря лідерів, які брали участь у саміті Європейської політичної спільноти. На зустрічі в Національній галереї Ірландії були президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який був гостем заходу.

Для вечері навколо місця проведення встановили периметр безпеки, а дороги поблизу площі Мерріон перекрили. Поліція заявила, що дводенне зібрання стало найбільшою безпековою операцією в її історії. Саміт продовжився в п’ятницю неформальною зустріччю лідерів ЄС на іншому майданчику, приблизно за 1,5 кілометра від місця виявлення пристрою.

Читай нас у