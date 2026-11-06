У двох давніх містах майя в Мексиці виявили ртутне забруднення — Channel NewsAsia

Дослідники виявили тривале ртутне забруднення в районі двох давніх міст майя — Коби та Шкач — на мексиканському півострові Юкатан. Науковці проаналізували керни донних відкладів з-під озер поблизу цих поселень і зафіксували підвищений вміст ртуті в різні періоди існування цивілізації майя, повідомляє Channel NewsAsia.

Сліди ртуті в озерних відкладах

У Кобі різке зростання вмісту ртуті почалося приблизно у 250 році нашої ери та тривало близько 150 років — на початку класичного періоду цивілізації майя. У Шкачі дослідники зафіксували три такі періоди: орієнтовно від 125 до 200 року, ще один — приблизно в час підвищення показників у Кобі, а також від близько 535 до 820 року.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, зазначили, що воно документує забруднення ртуттю в північних низовинах майя — регіоні, для якого раніше було небагато таких даних. У зразках виявили одні з найвищих концентрацій ртуті, зафіксованих для епохи майя.

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Кіновар і вплив на екосистеми

Майя широко застосовували яскраво-червону кіновар як пігмент для розписів і храмів, а також у церемоніях та поховальних обрядах. Цей природний мінерал є сульфідом ртуті й може бути токсичним. Науковці припускають, що в Кобі та Шкачі, де кіновар не трапляється у значних природних кількостях, вона могла бути важливим торговельним товаром.

За словами керівника дослідження, професора Обернського університету Метта Вотерса, найвищі рівні забруднення навколо Коби та Шкачі протягом століть перевищували сучасні токсикологічні нормативи та норми щодо забруднення. У відкладах також зменшилися або зникли біологічні маркери бактерій, водоростей, ціанобактерій, організмів із мушлями та комарів-дзвінців. Це, за словами Вотерса, свідчить, що ртуть проникла на кілька рівнів харчового ланцюга.

Співавторка роботи Савана Вутен зазначила, що дані не встановлюють прямого зв’язку між ртуттю та занепадом міст класичного періоду майя. Водночас дослідження вказує на ртутне забруднення як на ще один можливий чинник серед екологічних і кліматичних навантажень, що припали на цей період.

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