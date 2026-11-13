У Джаску в Ірані чули вибухи, про наслідки не повідомляли — Anadolu Agency

У південному іранському портовому місті Джаск 13 листопада чули вибухи. Про наслідки в самому місті або в інших районах провінції Хормозган не повідомляли, передає Anadolu Agency з посиланням на державне агентство IRNA, яке цитує місцеві джерела.

Повідомлення з Хормозгану

Звістка про вибухи в Джаску надійшла наступного дня після того, як IRNA повідомило про удар «ворога» по південному місті Сірік.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив 13 листопада, що завдав удару по американському радару раннього попередження в Бахрейні та знищив його. За твердженням корпусу, це стало відповіддю на атаку на телекомунікаційну вежу в Сіріку.

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Заяви Ірану та США

Водночас Центральне командування США повідомило, що американські сили перехопили два іранські ударні безпілотники, які прямували до Бахрейну. За даними CENTCOM, унаслідок цього не було постраждалих або пошкоджень.

Джаск розташований на іранському узбережжі Оманської затоки, на схід від Ормузької протоки. Протока є важливим маршрутом міжнародних поставок нафти.

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