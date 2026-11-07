У Джизані ненадовго оголосили попередження про небезпеку — Anadolu Agency

7 листопада у місті Джизан на південному заході Саудівської Аравії ненадовго оголосили попередження про потенційну небезпеку. За кілька хвилин Саудівська служба цивільної оборони повідомила, що небезпека минула.

Заклик дотримуватися вказівок

Як повідомляє Anadolu Agency, відомство оприлюднило заяву в соцмережі X і закликало людей дотримуватися офіційних вказівок, уникати скупчень та зйомки.

Ескалація в регіоні

Попередження пролунало на тлі ракетних і дронових атак хуситів по території Саудівської Аравії та воєнної ескалації в сусідньому Ємені.

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Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену в боротьбі проти хуситів. Хусити контролюють столицю Ємену Сану та низку інших провінцій із 2014 року.

За даними агентства, нинішня ескалація почалася в липні після періоду відносного затишшя, що настав після перемир’я за посередництва ООН, розпочатого у квітні 2022 року.

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