У Джууканській ущелині в австралійському регіоні Пілбара археологи зібрали близько 50 тисяч артефактів під час повномасштабних розкопок залишків священного скельного укриття. Деякі знахідки датуються приблизно 50 тисячами років — періодом, коли, за оцінками археологів, корінні жителі Австралії дісталися цієї посушливої внутрішньої території.

Розкопки проводять на землях народу Пууту Кунті Куррама та Пінікура, відомого як PKKP, у межах гірничого комплексу Brockman компанії Rio Tinto, приблизно за 60 кілометрів на північний захід від Том-Прайса. Скельне укриття було зруйноване під час санкціонованого гірничого вибуху Rio Tinto у 2020 році, що викликало міжнародне засудження. Над рештками пам'ятки встановили великий купол для її захисту.

Рідкісні знаряддя та сліди побуту

Як повідомляє ABC News, експедицію на замовлення PKKP очолює археолог Майкл Слек із Scarp Archaeology. За його словами, на місці можна безперервно простежити перебування аборигенів понад 50 тисяч років, що робить Джуукан однією з найважливіших археологічних пам'яток Австралії.

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Серед знахідок є кам'яне ріжуче знаряддя віком 40–50 тисяч років, а також лезо з руків'ям, датоване приблизно трьома тисячами років. Руків'я виготовлено зі смоли спініфексу та посліду кенгуру. Археологи також виявили фрагмент мушлі baler, який може свідчити про далекі торговельні маршрути з узбережжя, розташованого за 350 кілометрів.

Дані про давнє життя

Науковці зафіксували рештки близько 200 вогнищ і можливі залишки підстилки з паперової кори в задній частині печери. Серед десятків тисяч уламків кісток знайшли докази того, що тасманійські дияволи мешкали в посушливих внутрішніх районах Австралії до зникнення на материку приблизно 3200 років тому.

Геохімічний аналіз артефактів має допомогти встановити походження сировини, а дослідження обвуглених органічних решток — відтворити раціон людей, які жили в укритті в різні періоди. Традиційні власники землі з PKKP заявили, що результати робіт сприяють зціленню після руйнування пам'ятки. Громада також планує реконструювати скельне укриття, орієнтуючись на відтворені до реального масштабу французькі печери Ласко та Шове, однак Джуукан навряд чи стане туристичною локацією.

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