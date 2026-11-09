У Єгипті для християнина вимагають страту або 25 років — Jerusalem Post

Єгипетські прокурори домагаються максимального покарання — страти або 25 років позбавлення волі — для Сайїда Мансура Різка Абдельразека, який перейшов з ісламу в християнство. Чоловіка затримали в липні 2025 року, відтоді він перебуває під вартою, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на його адвоката Саїда Фаєза.

Обвинувачення та позиція захисту

За даними правозахисної організації Coptic Solidarity, Абдельразеку висунули обвинувачення в неповазі до ісламу, підбурюванні до громадського безладу, поширенні неправдивої інформації та належності до забороненої терористичної організації. Адвокатська контора Фаєза стверджує, що організація, у зв'язках із якою звинувачують їхнього підзахисного, є вигаданою, а провадження пов'язане з його відмовою зректися Ісуса.

Наречена Абдельразека Софія, яка має австралійське та єгипетське громадянство, заявила, що влада досі не назвала цю нібито терористичну організацію. За її словами, за подібними обвинуваченнями в Єгипті можуть утримувати щонайменше 180 інших християн.

Заяви про поводження під вартою

За словами Софії, після депортації з Росії до Єгипту у 2024 році Абдельразека ненадовго затримали та катували. Вона заявила, що представники влади намагалися видалити його татуювання у формі хреста, приводили до нього ісламських релігійних діячів і тримали прикріпленим до стіни. За її твердженням, від нього також вимагали повернутися до ісламу, критикувати християнство у соцмережах та інформувати про священників і новонавернених.

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Софія розповіла, що після звільнення під опіку родини Абдельразека поставили перед умовою повернення до ісламу. Коли він відмовився, його, за її словами, зобов'язали відвідувати заняття з ісламу. У липні 2025 року його повторно заарештували після допису в соцмережах про намір змінити свій офіційний релігійний статус.

Захист готується до слухань

Наречена повідомила, що адвокат зміг відвідати ув'язненого лише раз — у січні. За її словами, їм заборонили безпосередньо передавати йому їжу, одяг та інші необхідні речі до в'язниці 10th of Ramadan. Софія стверджує, що змушена передавати допомогу через інших ув'язнених і їхніх родичів.

Адвокати Абдельразека мають представити позицію захисту 8 грудня 2026 року. У Coptic Solidarity назвали цю справу визначальним випробуванням для майбутнього релігійної свободи в Єгипті.

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