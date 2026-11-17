У Єгипті кількість народжень серед іноземних громадян у 2025 році зросла на 22% — до 31 158. Водночас серед єгиптян зареєстрували 1 952 128 народжень, що на 16 268, або 0,8%, менше, ніж роком раніше, повідомляє The National.

Зниження народжуваності серед єгиптян

За даними Центрального агентства з громадської мобілізації та статистики Єгипту, коефіцієнт народжуваності зменшився з 18,5 до 18,1 на тисячу населення. Сумарний коефіцієнт народжуваності торік становив 2,36 дитини на одну жінку проти 2,41 у 2024 році та 3,5 за демографічним дослідженням 2014 року.

Кількість народжень серед єгиптян приблизно на 28% нижча за показник 2014 року, коли в країні зареєстрували 2,72 млн народжень. Уряд Єгипту прагне уповільнити приріст населення за допомогою програм планування сім’ї, інформаційних кампаній, а також підтримки освіти й економічних можливостей для жінок. Стратегія на 2023–2030 роки передбачає зниження сумарного коефіцієнта народжуваності до 2,1 дитини на жінку.

Народження серед іноземців

Із 31 158 народжень серед іноземних громадян 13 992 припали на суданських дітей — це 44,9% загальної кількості. Опублікована статистика не пояснює, чи пов’язане зростання з чисельністю іноземного населення, особливостями реєстрації або рівнем народжуваності.

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Єгипет приймав людей, які залишили свої країни через регіональні конфлікти, зокрема сирійців після початку війни у 2011 році та суданців після початку бойових дій у квітні 2023 року. За урядовими даними, на які посилаються агенції ООН, до січня 2026 року до країни прибули 1,5 млн людей із Судану.

Наприкінці жовтня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зареєструвало в Єгипті близько 1,08 млн біженців і шукачів притулку, серед них 843 387 суданців та 81 491 сирійця. Міністр закордонних справ Бадр Абдельатті у квітні заявляв, що країна приймає понад 10,5 млн біженців і мігрантів.

Природний приріст населення

Попри спад народжуваності, населення Єгипту продовжувало зростати: кількість народжень перевищила кількість смертей приблизно на 1,342 млн у 2025 році. Це трохи менше за показник попереднього року — близько 1,357 млн. Цей розрахунок природного приросту не враховує міграцію.

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