У Єгипті виявили споруду віком 2600 років із піщаною основою — Live Science

У Єгипті дослідники виявили під пагорбом Ком C у давньому місті Буто велику споруду віком близько 2600 років. Для пошуку використали радарні знімки супутника Sentinel-1 Європейського космічного агентства та електророзвідувальне сканування ґрунту, повідомляє Live Science.

Споруда під пагорбом Ком C

Буто, сучасний Тель-ель-Фараїн, розташоване в північно-західній частині дельти Нілу. У давнину місто вважали священним осередком культу богині-кобри Уаджит. Археологи роками досліджували верхні шари пам’ятки, де виявляли залишки Птолемеївської та Римської епох, однак глибшим розкопкам заважав високий рівень ґрунтових вод.

Радарні дані вказали на овальну аномалію завдовжки 128 метрів і завширшки 62 метри. Після цього команда проклала 15 паралельних ліній електричної томографії на ділянці площею близько 5400 квадратних метрів. Метод дає змогу оцінювати підземні шари за проходженням електричного струму крізь ґрунт.

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Піщана основа для глинобитних стін

На глибині від трьох до шести метрів дослідники зафіксували велику споруду з глинобитної цегли, яку віднесли до XXVI династії, або Саїтського періоду 688–525 років до нашої ери. Датування ґрунтується на стратиграфії, формі цегли, кераміці та радіовуглецевому аналізі пов’язаного органічного матеріалу. Призначення споруди остаточно не встановлено: автори дослідження припускають, що це могла бути гробниця, житло жерців або релігійне святилище.

Під стінами, на глибині шести-семи метрів, виявили товстий чистий піщаний шар. Науковці вважають, що його використали як основу, яка могла розподіляти вагу споруди, відводити воду та захищати цеглу від вологи в нестійких глинистих ґрунтах дельти Нілу. Розкоп розміром 10 на 10 метрів підтвердив наявність масивних глинобитних стін на піску. Поруч знайшли фігурки ушебті й шабті, а також вапняковий вівтар із каналами, де збереглися висохлі залишки, сумісні зі слідами тваринної крові.

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