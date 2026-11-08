У Єгипті зійшов із рейок поїзд, травмувалися щонайменше 64 людини — The National

У провінції Гіза в Єгипті зійшов із рейок пасажирський поїзд, щонайменше 64 людини травмувалися. Потяг прямував маршрутом Каїр — Асуан, кілька його вагонів перекинулися поблизу розв’язки Герза, повідомляє The National.

Евакуація постраждалих

Для евакуації постраждалих залучили 52 автомобілі швидкої допомоги. За даними Міністерства охорони здоров’я Єгипту, 54 травмованих доправили до лікарні Аль-Васта в провінції Бені-Суеф, ще 10 — до лікарні Аль-Айят у Гізі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Робота лікарень

Міністр охорони здоров’я Халед Абдель Гаффар наказав лікарням і медичним закладам у Гізі та Бені-Суефі підвищити рівень готовності й надати постраждалим необхідну екстрену та медичну допомогу. У відомстві заявили, що стежать за станом травмованих і забезпечують їм повний обсяг медичної допомоги.

Залізничні аварії в Єгипті не є рідкістю. Видання зазначає, що серед поширених причин таких інцидентів у країні — людський фактор на переїздах і несправності систем сигналізації. Єгипет упродовж кількох років витрачає мільярди доларів на модернізацію залізничної мережі, поїздів і колій.

Читай нас у