У Єгипті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою забрало 10 життів — Asharq Al-Awsat

У Єгипті мікроавтобус зіткнувся з великою вантажівкою на автомагістралі на захід від Каїра. Унаслідок аварії загинули 10 людей, ще 24 дістали поранення, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

Де сталася аварія

ДТП сталася поблизу міста 6 Жовтня — великого міста-супутника в провінції Гіза, розташованого на західній околиці єгипетської столиці. За даними посадовців, стан 10 постраждалих оцінюють як критичний.

Речник Міністерства охорони здоров’я Хоссам Абдель Гаффар заявив, що дані про загиблих і поранених є попередніми. Влада продовжує оцінювати ситуацію після зіткнення.

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Серія смертельних ДТП

Аварія стала черговою у низці смертельних дорожніх інцидентів у Єгипті. Дорожні аварії в країні щороку призводять до поранення понад 75 тисяч людей і смерті більш як 5 тисяч осіб, за даними державного статистичного агентства Єгипту.

Раніше цього місяця на заході від Каїра 13 людей загинули, а 34 були поранені, коли велика вантажівка в’їхала в туристичний автобус. Минулого місяця аварія автобуса на Синайському півострові забрала життя 22 людей, серед яких були 10 туристів із Йорданії.

У серпні на півночі Єгипту щонайменше 18 людей, багато з яких були дітьми, загинули внаслідок зіткнення двох пікапів, що перевозили сільськогосподарських поденних працівників.

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