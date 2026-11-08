У Єгипті зіткнення поїздів забрало щонайменше чотири життя — Euronews

У районі Аль-Айят у провінції Гіза в Єгипті, приблизно за 52 кілометри на південь від Каїра, 8 листопада зіткнулися два поїзди. Щонайменше чотири людини загинули, ще 88 дістали поранення, повідомляє Euronews з посиланням на єгипетську владу.

Зіткнення на маршруті до Асуана

За даними Міністерства транспорту Єгипту, поїзд, що прямував до провінції Фаюм на південному заході країни, врізався в задню частину іншого поїзда, який їхав до південної провінції Асуан. Унаслідок удару один із поїздів зійшов із рейок. Який саме склад зійшов із рейок, влада не уточнила.

Поранених доправили до найближчих лікарень для надання медичної допомоги. Кількість загиблих і травмованих підтвердило Міністерство охорони здоров'я Єгипту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент доручив розслідувати аварію

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив у соцмережах, що наказав негайно розслідувати причини аварії та встановити відповідальних. Єгипетська залізнична адміністрація повідомила про направлення на місце екстрених служб і кранів, щоб прибрати уламки та якнайшвидше відновити рух потягів.

У вересні в тому самому районі зіткнулися два вантажні поїзди. Тоді травм зазнали машиніст і його помічник.

Читай нас у