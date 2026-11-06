У Ємені кількість постраждалих сягнула 9 730 наприкінці жовтня — Asharq Al-Awsat

У Ємені наприкінці жовтня зафіксували 9 730 постраждалих унаслідок воєнної ескалації: 1 771 людина загинула, ще 7 959 дістали поранення. За п’ять днів кількість таких випадків зросла на 658, а середньодобова кількість постраждалих збільшилася приблизно з 93 до 132, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на дані медичних організацій і звіт кластера охорони здоров’я.

Найбільше постраждала провінція Лахдж

У провінції Лахдж зареєстрували 309 постраждалих — 47% нових випадків. Найвищий показник смертності зафіксували в провінції Маріб: там загинули 36 із 172 постраждалих. Лише 30 жовтня в районах Аль-Джуба та Харіб, а також на фронті в Аль-Джауфі повідомляли про 117 постраждалих, серед яких було 20 загиблих.

Кластер охорони здоров’я, який об’єднує 31 сектор, попередив про погіршення роботи служб на західному узбережжі Ємену. У районі Аль-Вазія припинили роботу всі три медзаклади, які підтримували партнери. Обмеження доступу також не дали змоги зібрати дані за жовтень у районі Дубаб.

Переміщення людей і нестача допомоги

За даними Міжнародної організації з міграції, кількість внутрішньо переміщених осіб у Ємені перевищила 320 тисяч, причому більшість людей залишили домівки протягом останніх двох місяців. Від початку минулого року з районів Аль-Мудараба та Аль-Ара в Лахджі перемістилися близько 43 тисяч людей, а в тимчасовій столиці Адені перебувають понад 56 тисяч переселенців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Таїзі ціни на товари першої необхідності зросли у три-п’ять разів. Звіт також зафіксував 28 нових або відновлених місць проживання для 21 273 осіб без окремого управління та гуманітарного супроводу. Ще на 105 локаціях у західних районах Таїзу, які того місяця перейшли під контроль хуситів, проживали 74 456 людей.

Медична система недофінансована

Всесвітня організація охорони здоров’я фінансує дев’ять мобільних медичних бригад за потреби у 30–40, а також чотири стаціонарні медичні центри за потреби у 25–35. Водночас кількість випадків холери у п’яти найбільш уражених провінціях знизилася з 639 на 40-му епідеміологічному тижні до 443 на 43-му. Для 23 районів із сукупним населенням 2,25 млн осіб ВООЗ визначила пріоритетним отримання однієї дози пероральної вакцини проти холери.

Гуманітарним доставкам завадили обмеження доступу: через них скасували авіарейси до Сани, заплановані на 29 жовтня та 3 листопада. Із 31 млн доларів, необхідних для 90-денного плану гуманітарного реагування, ВООЗ отримала 3,7 млн. У звіті назвали критичними незакритими потребами системи направлення пацієнтів, хірургічний заклад другого рівня, розширення можливостей інтенсивної терапії, зокрема забезпечення паливом 77 медзакладів, та реабілітацію після виписки.

Читай нас у