Коаліція на чолі із Саудівською Аравією, що воює проти хуситів, у неділю закликала цивільне населення евакуюватися з єменського порту Рас-Іса на узбережжі Червоного моря. Заклик поширили з міркувань безпеки людей.

Маршрут евакуації

Речник коаліції Туркі аль-Малікі оприлюднив звернення у соцмережі X та додав мапу з визначеним маршрутом евакуації з Рас-Іси, повідомляє Anadolu Agency. Інших деталей щодо заклику він не навів.

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Зростання напруженості

Заклик до евакуації пролунав на тлі посилення військової напруженості в Ємені між міжнародно визнаним урядом країни та хуситами. Водночас хусити продовжують здійснювати атаки безпілотниками й ракетами на Саудівську Аравію. Агентство не уточнило, коли саме має відбутися евакуація та кого саме вона охоплює.

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