У Ємені мережа заявила про 212 загиблих цивільних у Таїзі — Asharq Al-Awsat

Єменська мережа прав і свобод заявила, що з 1 вересня до 22 жовтня зафіксувала в провінції Таїз, Ємен, 1891 злочин і порушення проти цивільних та цивільних об’єктів, які вона приписує хуситам. За даними Asharq Al-Awsat, у звіті мережі йдеться про загибель 212 цивільних, серед яких 38 дітей, зокрема семеро немовлят, і 27 жінок.

Ще 319 цивільних, за твердженням організації, дістали поранення. Серед них — 29 дітей і 46 жінок. Мережа також повідомила про 23 випадки страт на місці, п’ять масових убивств, а також 314 випадків викрадення та насильницького зникнення людей. За її даними, 14 дітей утримували як заручників, щоб чинити тиск на їхні сім’ї.

Обстріли та руйнування

У звіті зазначено, що хусити за вказаний період випустили по житлових районах близько 9876 снарядів. Лише за одну добу мережа зафіксувала 21 порушення та приблизно 213 снарядів, випущених по житловій забудові. Обстріли та снайперський вогонь, за твердженням організації, зачепили села Кахлан і аш-Шакаб, а також район старого аеропорту.

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Організація заявила про пошкодження 356 будинків, із яких 98 були повністю зруйновані, а ще три — підірвані. За її інформацією, представники хуситів провели рейди у 516 будинках, розшукуючи людей, яких підозрювали у зв’язках з урядовими силами.

Обмеження постачання

Мережа також звинуватила хуситів у посиленні блокади провінції з 3 вересня та встановленні 26 незаконних блокпостів і бар’єрів. Вона стверджує, що через це перешкоджали доставці до провінції продовольства, медикаментів, пального, питної води, кисневих балонів, вакцин для дітей і ліків від хронічних захворювань.

У звіті зазначено, що нестача пального для генераторів загрожує роботі лікарень, онкологічних центрів і відділень гемодіалізу. Ескалація, за оцінкою мережі, спричинила переміщення близько 280 тисяч людей. Організація закликала оголосити місто Таїз містом лиха, припинити атаки, зняти блокаду, відкрити дороги та забезпечити доступ гуманітарної допомоги.

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